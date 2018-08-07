Россия осудила «односторонние санкции» США в обход решений СБ ООН

Москва осуждает любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более затрагивающие интересы третьих стран, говорится в комментарии министерства иностранных дел России в связи с восстановлением экстерриториальных санкций США против Ирана.



«Осуждаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с нынешними рестрикциями США против Ирана», — отмечают в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД считают, что сделка с Ираном обладает достаточным запасом прочности, и его участникам по силам преодолеть возникшие сложности.

На Смоленской площади подчеркнули, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) полностью оправдывает себя, что подтверждается проверками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Предусмотренные Планом действий меры проверки и контроля применяются в полном объеме. Это само по себе надежное свидетельство мирного характера иранской ядерной программы», — констатировали в МИД РФ.

Россия также подтверждила приверженность СВПД и заявила, что будет делать все необходимое в интересах сохранения и полноценной реализации соглашения с Ираном.



«Будем делать все необходимое в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД. Соответствующие меры защиты торгово-экономического сотрудничества с Ираном предпринимаются нами на национальном уровне. Продолжаем совместно с другими ответственными участниками СВПД выработку коллективных решений, направленных на реализацию задач по сохранению и расширению международного торгового и финансового сотрудничества с Ираном, поставленных министрами иностранных дел государств-участников СВПД в заявлении по итогам заседания его Совместной комиссии 6 июля. Исходим из того, что эта работа отвечает интересам всего международного сообщества», — говорится в сообщении МИД.