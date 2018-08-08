Во время урагана в Башкортостане на 7-х спящих детей обрушился потолок

Во время сильного урагана в башкирской деревне Осиповка потолок жилого дома обрушился на семерых спящих малолетних детей, они отделались ссадинами и ушибами, сообщил РИА Новости представитель администрации Благовещенского района Башкортостана.



По данным МЧС региона, инцидент произошел утром во вторник.



«В результате порывов ветра до 17 метров в секунду повреждены кровли пяти жилых домов по двум улицам деревни Осиповка Благовещенского района», — сообщили в МЧС Башкортостана.



В администрации района рассказали, что порывами ветра унесло крышу одного из жилых домов, а потом потолок обрушился на спящих людей.



«Известно, что часть потолка упала на большую кровать, в которой спали семь маленьких детей, приехавших к бабушке на летние каникулы. Дети испугались, прятались под одеяла, пожилая женщина самостоятельно со старшим внуком вызволила детей из-под обломков. У них ссадины и ушибы, никому госпитализации не понадобилось», — сообщил агентству представитель администрации района.



Он отметил, что в среду пострадавшие дети «уже бегают и играют, повода волноваться за их здоровье нет».



Кроме того, по словам собеседника агентства, в одном из домов, у которых сорвало крышу во время урагана, находились шесть маленьких детей. «В этом доме тоже сорвало крышу и частично поврежден потолок, но никто не пострадал, дети, испугавшись, попрятались в соседних комнатах», — добавил представитель администрации.



По данным властей, в среду в деревне работает бригада строителей из 40 человек, они восстанавливают разрушенные части кровли домов. «Никому из пострадавших семей расселения не понадобилось, так как открытые части крыш восстановили собственными силами в день происшествия. На днях строители закончат и остальные аварийно-спасательные работы», — пояснили в администрации.