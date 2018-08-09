Смолова лишили водительских прав на год за оставление места ДТП

Октябрьский районный суд в Краснодаре лишил футболиста сборной России Федора Смолова водительских прав на год за оставление места ДТП.



«Смоловым совершено административное правонарушение — оставление места ДТП его участником. Суд учел признание вины и возмещение. И решил лишить его прав на управление транспортными средствами сроком на один год», — сказал судья Андрей Прокопенко.



Судья добавил, что Смолов должен возместить нанесенный ущерб.



Как сообщили РИА Новости в суде, на заседании рассматриваются административные материалы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся), которая предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.



Смолов попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа, сам футболист не пострадал, но повредил автомобиль BMW M5 First Edition. По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В отношении водителя были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).



В краснодарской мэрии заявили, что ущерб от ДТП составил 58,611 тысячи рублей. Поврежденные при аварии дорожные ограждения отремонтируют за счет города, но затем администрация взыщет затраченные средства с виновника ДТП.



Смолов, которому в феврале исполнилось 28 лет, выступал за «Краснодар» с 2015 года и провел в составе клуба 101 матч, в которых забил 64 гола. В сезонах-2015/16 и 2016/17 становился лучшим бомбардиром чемпионата России. За сборную России он сыграл 37 матчей и забил 12 голов. В четверг было объявлено о переходе Смолова в московский «Локомотив».