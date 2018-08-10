В Москве стартовал третий Фестиваль Турции

В пятницу в парке «Красная Пресня» в Москве стартовал Фестиваль Турции, в рамках которого посетители будут иметь возможность ознакомиться с историей и культурой страны, попробовать блюда турецкой кухни, увидеть тематические арт-объекты, а также посетить мастер-классы.

Мероприятие пройдёт уже в третий раз, его организатором выступает Гостинично-туристская федерация.

«Фестиваль пройдёт в одном из самых престижных парков Москвы — Красная Пресня. На нём будет представлена информация о туристическом, культурном и историческом богатстве Турции», — рассказал в среду посол Турции в России Дириоз, в ходе пресс-конференции в Москве.

Главная особенность мероприятие — это участие деятелей искусства и культуры из Турции, также как и их российских коллег, добавил он.

«Как известно, в прошлых мероприятиях приняли участие более 150 человек, это значительно больше, чем мы ожидали. Но в этом году мы ожидаем даже большего количества участников», — сказал Дириоз.

Цель мероприятия — сближение турецкого и российского народов, подобные форматы способствуют укреплению отношений двух стран, добавил он.

«В прошлых фестивалях приняло участие свыше 150 тысяч человек. Эта цифра существенно больше, чем мы ожидали, и мы исходим из того, что в этом году посетителей будет еще больше. Подобные мероприятия вносят существенный вклад в развитие двусторонних отношений, будь то экономика, политика или культура. 2019 год объявлен перекрестным годом культуры Турции и России, и мы рассматриваем предстоящий фестиваль как подготовительный к этому большому событию», — отметил дипломат.

«На три дня вся территория парка станет Турцией в миниатюре, где будут воссозданы архитектурные достопримечательности, представлены самые привлекательные туристические места, легендарные ремесла, традиции и искусство, а главное – будет царить аутентичная атмосфера восточной сказки», — говорится на официальном сайте мероприятия.

Глава дипмиссии напомнил, что 2019 год объявлен перекрёстным годом культуры в России и Турции. Таким образом, Фестиваль Турции в Москве — это подготовительное мероприятие, заключил посол.