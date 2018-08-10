Новые санкции США — объявление экономической войны, заявил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение США санкций против России в финансовом секторе будет означать объявление экономической войны.

Россия будет реагировать на эту войну экономическими, политическими и иными методами, пообещал премьер, выступая на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — сказал он.

Ранее Госдеп США заявил о намерении ввести новый пакет санкций против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.