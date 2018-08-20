Масштабная проверка боеготовности стартовала в России в преддверии учений «Восток-2018»

Внезапная проверка боеготовности на восточном стратегическом направлении продлится пять дней, с 20 по 25 августа, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.



Проверка проводится в преддверии масштабных маневров «Восток-2018» по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Задействованы силы Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.



«Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами», — сказал Шойгу.



Особо тщательно министр поручил соблюдать все требования безопасности и сохранности оружия и боеприпасов, «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».



Результаты проверки учтут, оценивая готовность указанных соединений к учениям «Восток-2018».

«Это крупнейшее со времен маневров «Запад-81» мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил», — сказал Шойгу.



«В них примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация. Кроме этого? будут задействованы органы управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая и Вооруженные силы Монголии», — подчеркнул глава Минобороны.

В понедельник Министерство обороны Китая заявило, что китайские военные примут участие в стратегических учениях «Восток-2018» в России

«Согласно достигнутой между Китаем и Россией договоренности, стороны организуют совместные учения на полигоне Цугол в Забайкальском крае с 11 по 15 сентября [текущего года]», - говорится в заявлении ведомства.

В докладе также отмечается, что «учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества, усиление потенциала сторон в области совместного реагирования на различные угрозы безопасности, а также поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе».

По информации Минобороны КНР, для участия в совместных учениях в Россию будут направлены «порядка 3 тыс. 200 военнослужащих, более 900 единиц различных видов вооружения, а также 30 вертолетов и летательных аппаратов с неподвижным крылом».

Учения «Восток-2018» пройдут в августе-сентябре с участием сил и средств Восточного и Центрального военных округов и Северного флота. Стратегические маневры станут в этом году главными учениями для военно-транспортной авиации России.