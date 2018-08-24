Танк Т-34 перевернулся при погрузке после парада в Курске

Танк Т-34 в четверг перевернулся при погрузке на трал после парада в Курске, механик-водитель не пострадал, сообщает пресс-служба Западного военного округа.



«Около 12.10 мск в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал», — говорится в релизе.



Ремонтники оперативно погрузили танк на трал, после чего бронемашину отвезли в пункт дислокации. Другие детали не приводятся.

Самый массовый средний танк Второй мировой войны Т-34 перевернулся при погрузке на трал после парада в Курске, механик-водитель не пострадал https://t.co/FOiuE1TtlU pic.twitter.com/pWgyv46c1O — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 24, 2018

Военный парад в честь 75-летия разгрома советскими войсками нацистов на Курской дуге прошел сегодня на проспекте Победы. Заявлялось участие более 1,5 тысяч военных и 78 единиц техники, большей частью современной. По данным местных СМИ, самый массовый средний танк Второй мировой войны Т-34 прошел во главе парада.Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года, участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.