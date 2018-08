Уникальную тушу древнего жеребенка доставили в музей мамонта Якутии

Туша жеребенка древней лошади, а также шкура и шерсть мамонта, найденные учеными русско-японской экспедиции в Верхоянском районе, доставлены в Якутск и помещены в морозильную камеру музея мамонта, сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).



Палеонтологическая экспедиция ученых института научных исследований прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV проходила в Батагайской котловине и местности Юнюген Верхоянского района.



«Уникальные находки — туша жеребенка древней лошади, шкура и шерсть мамонта — доставлены в Якутск и помещены в морозильную камеру музея мамонта», — рассказали в вузе.



По словам директора НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Григория Саввинова, объекты являются уникальными выставочными экспонатами и, учитывая участие компании Fuji TV в экспедиции, будут одними из наиболее интересных экспонатов на планируемой выставке о мамонтах в городах Японии в 2019–2020 годах. Часть исследований находок планируется проводить в университете Киндай.



Ранее сообщалось, что в августе ученые в разных местах Верхоянского района Якутии обнаружили две уникальные находки: 11 августа — тушу жеребенка древней лошади, а 13 августа — скелет мамонта с мягкими тканями.



«Двенадцатого августа в 220 километрах вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района найден неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются», — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы СВФУ Виктория Сунтхавонг.





Директор Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов сообщил об уникальной находке по спутниковой связи.



«Местность Юнюген на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных «мамонтовых кладбищ» в Якутии как по количеству костных остатков, так и по наиболее полному видовому составу ископаемых костных животных позднего плейстоцена», — цитирует пресс-служба выступление инженера-исследователя Гаврила Новгородова на VII международной конференции по мамонтам и их родственным видам (VII International Conference of Mammoth and Their Relatives) в Тайване.