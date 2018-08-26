5 человек погибли и 1 пострадал в ДТП в Краснодарском крае

Пять человек погибли, один оказался в больнице в результате столкновения автомобилей «Лада Приора» и «Москвич» на 105 километре трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в Краснодарском крае, сообщается на сайте краевого главка МВД.



Информация о ДТП поступила около 5.00 в дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району.



«В результате ДТП на месте погибли оба водителя, а также три пассажира «Москвича», еще один пассажир доставлен в ЦРБ», — говорится в сообщении.



По данным ведомства, водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Москвичом». Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены личности погибших, а также все причины и обстоятельства случившегося.