Европа должна реагировать на санкции США против Турции, России, Китая — Германия

Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона по отношению к России, Китаю, Турции и другим важнейшим экономическим партнерам, заявил глава министр иностранных дел Германии Хайко Маас, открывая конференцию послов во внешнеполитическом ведомстве в Берлине.



«Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать», — сказал министр.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.



Также президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 процентов и 50 процентов соответственно.



Объявленные ранее санкции США против России по обвинению в применении химического оружия вступили в силу в понедельник. В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов». Также госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским государственным компаниям американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена «презумпция отказа» в соответствующих экспортных лицензиях. России также откажут в «любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» со стороны любого учреждения США.



Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре, запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.