Новые санкции США против России вступили в силу

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени.



Описание санкций в соответствующем распоряжении госдепартамента США было размещено в пятницу в Федеральном регистре и официально опубликовано на выходных.



«Распоряжение вступает в силу 27 августа», — говорится в документе.



«Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права… против собственных граждан», — говорится в извещении госдепартамента.



В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов».



Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена «презумпция отказа» в соответствующих экспортных лицензиях.



России также откажут в «любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» со стороны любого учреждения США.



Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.



Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает.



В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.