Путин предложил смягчить изменения в пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы в ходе телевизионного обращения к гражданам России.

Согласно новому проекту, возраст выхода на пенсию для женщин в России повышается не на восемь (с 55 до 63 лет, как предполагалось ранее), а на пять лет — до 60 лет.

При этом если женщина является матерью трёх детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше, если четырёх — на четыре года. Для многодетных матерей возраст выхода на пенсию составит 55 лет.

Кроме того, граждане РФ, которым выход на пенсию предстоит в ближайшие два года, смогут сделать это на шесть месяцев раньше.

Новый проект также предусматривает меры по защите граждан от потери работы при достижении определённого возраста.

Предполагается ввести административную или уголовную ответственность — этот вопрос предполагается обсудить в парламенте — для работодателей, уволивших или отказавшихся принять на работу гражданина по причине его возраста. Также работодатели обязаны предоставлять сотрудникам предпенсионного возраста два дня на диспансеризацию ежегодно.

Для граждан предпенсионного возраста, решивших добровольно уйти с работы, предусмотрено повышенное пособие по безработице — в двойном размере от текущего уровня, и оно будет выплачиваться в течение года.

Для жителей села, имеющих не менее 30 лет трудового стажа в сельском хозяйстве, предусмотрена надбавка к пенсии в размере 25 процентов, начиная с первого января 2019 года.

Также на три года уменьшается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию — с 40 до 37 лет у женщин и с 45 до 42 лет — у мужчин.

Кроме того, граждане будут получать льготы, сопутствующие выходу на пенсию, такие как бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки на услуги ЖКХ.

Все перечисленные поправки будут в ближайшее время внесены в соответствующий законопроект, который затем будет рассмотрен во втором чтении Государственной Думой России.