В возрасте 80 лет умер известный певец Иосиф Кобзон

Умер народный артист СССР, депутат Государственной думы России Иосиф Кобзон, сообщается в микроблоге в Twitter сайта Вести.Ru и телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».



«Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет», — говорится в сообщении.

Позже в Госдуме подтвердили смерть Кобзона.

«На 81-м году жизни скончался Иосиф Давыдович Кобзон», — сообщили РИА Новости в Госдуме.

Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен. За время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.

Среди многочисленных альбомов Иосифа Кобзона — «Песня остается с человеком» (2001), «Поклонимся великим тем годам» (2002), «Мгновения» (2007), «Пока я помню, я живу» (2007), «Все повторяется» (2009) и другие.

Иосиф Кобзон был трижды женат. Первой его супругой была певица Вероника Круглова, второй — актриса Людмила Гурченко (1935-2011). С 1971 года Иосиф Кобзон был женат на Нелли Кобзон. У супругов двое детей — сын Андрей и дочь Наталья.