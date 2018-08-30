Журнал Forbes составил свой первый рейтинг влиятельных россиян

Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг ста самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России по версии Forbes, сообщается на сайте издания.



На втором месте находится глава Сбербанка Герман Греф, глава «Газпрома» Алексей Миллер занял третью строчку. На четвертом месте расположился глава «Роснефти» Игорь Сечин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев занимает пятую позицию.



В топ-10 также вошли: гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников и глава РЖД Олег Белозеров. Замыкает десятку президент «Лукойла» Вагит Алекперов.



В лонг-лист рейтинга журнал включил всех участников списка 200 самых богатых бизнесменов, директоров примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководителей силовых структур, высших чиновников, спикеров обеих палат парламента, их заместителей, глав фракций и комитетов, а также представителей региональных властей.



Получившийся список примерно из 1500 человек был разбит на соответствующие группы, участники каждой группы были оценены по нескольким параметрам: количество сотрудников, размер выручки (у банкиров — активов, у участников списка Forbes — состояния, у чиновников — бюджета под управлением, у губернаторов — валового регионального продукта), возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на несколько отраслей и наконец близость к президенту Владимиру Путину или партии власти.



Как отмечает журнал, бизнесмены и руководители компаний получили дополнительные баллы, если их приглашают на ежегодные встречи с президентом, а чиновники — если они члены «Единой России». Участники списка Forbes получили дополнительные баллы, если они не только владеют активом, но еще и оперативно управляют им, а топ-менеджеры — если они не только управляют активом, но еще и входят в список Forbes. Суммировав баллы участников групп, мы объединили списки и оставили первую сотню.



«Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes», — заключили в журнале.