В Самарской области в России обнаружили три озера с розовой водой

Пруды в Самарской области с розовой водой являются искусственными накопителями для очистки сточных вод, подобный цвет не является чем-то необычным при процессе очистки, поэтому причин для беспокойства нет. Об этом в четверг ТАСС сообщили в администрации Кинельского района Самарской области.

Ранее местные жители обнаружили на территории этого района три озера с розовой водой. Соответствующий видеоролик, запечатлевший водоемы необычного цвета и прямоугольной формы, был размещен 29 августа в YouTube и вызвал интерес местных СМИ, предположивших, что в эти озера слили химические отходы.





«Никаких причин для паники нет. По имеющейся информации, в эти пруды-накопители еще четыре года назад были запущены специальные микроорганизмы, которые занимаются очисткой сточных вод, и этот розовый цвет — это особенность жизнедеятельности этих микроорганизмов. Просто раньше эти пруды никогда не снимали сверху, с коптера», — сказал собеседник агентства.

Как заверили в администрации, несмотря на отсутствие причин для беспокойства, местные надзорные органы возьмут на анализ воду из прудов и проверят соблюдение экологических норм при очистке стоков.