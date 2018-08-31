3 погибли, 3 пострадали при взрыве на оборонном заводе в России

При взрыве на крупном оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области ранения получили девять человек: три из них погибли, три госпитализированы, еще трое пропали без вести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.



«Точно известно, что три человека погибли, еще столько же госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной, видимо, они остаются под завалами», — сказал он.

«Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске. Предварительно, пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате взрыва возник пожар на площади 100 квадратных метров, идет тушение. Обстоятельства ЧП выясняются.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.