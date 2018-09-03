Неизвестные в Москве открыли огонь по мужчинам во время передачи денег и все забрали себе

Неизвестные открыли на юге Москвы огонь по двум мужчинам, когда один из них передавал другому большую сумму денег, нападавшие похитили всю наличность и скрылись, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о нескольких миллионах рублей.



«Поступило сообщение о разбойном нападении. По предварительным данным, несколько злоумышленников произвели выстрелы из неустановленного оружия в сторону двух мужчин, передававших от одного другому крупную сумму денег. После происшествия с похищенным они скрылись на легковом автомобиле», — сообщили в пресс-службе главка.

«Как пояснил один из пострадавших, сумма ущерба — 10 миллионов рублей. Окончательный вывод по размерам похищенного сделают правоохранители», — сказал источник.



Он добавил, что, по предварительным данным, тяжелых ранений мужчины не получили, один из них ранен в бок.



Уточняется, что нападение произошло в районе Варшавского шоссе.



В городе введен план «Перехват», ведется розыск нападавших.



Потерпевшие госпитализированы, информации об их состоянии пока нет.



Источник уточнил, что «двое мужчин передавали друг другу, предположительно, несколько миллионов рублей».