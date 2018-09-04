В России закрыли 93 колонии за 7 лет из-за облегчения наказаний

Вследствие принятия более снисходительных законов в России за последние семь лет были закрыты 93 исправительные колонии, сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«Благодаря изменению уголовной политики государства с 2000 года число осужденных в исправительных учреждениях сократилось более чем на 200 тысяч человек и сегодня составляет 484 тысяч человек. Только с 2011 года ликвидировано 93 исправительных учреждения. Одновременно с этим сократился и личный состав», — заявил Максименко в интервью ТАСС.

Прежде всего колонии закрывались в труднодоступных и малонаселенных местах.