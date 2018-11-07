В Москве прошел марш в честь парада 7 ноября 1941 года

Торжественный марш в честь 77-й годовщины легендарного военного парада 1941 года, который состоялся на Красной площади, прошел в среду в Москве.

В параде принял участие мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Парад на Красной площади навеки стал символом мужества и веры. Победа означала свободу и жизнь, поражение - позор, гибель и рабство. И мы разгромили врага под Москвой, сделав первый самый трудный шаг в победе над фашизмом», — сказал с трибуны градоначальник.





В 10:00 по местному времени на главной площади страны стартовал торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада 1941 года. По брусчатке прошли 5 тыс. человек, среди которых военнослужащие министерства обороны РФ в составе исторических рот, кавалерийская группа Президентского полка ФСО России, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона, участники военно-исторических клубов. Историческая реконструкция призвана напомнить россиянам о событиях войны, о стойкости, самоотверженности и подвигах советских солдат.





По окончании парада на Красной площади создали музей под открытым небом, в рамках которого будет представлена военная техника времен Великой Отечественной войны. Музей будет работать до 17:00 мск, вход свободный.

Военный парад 7 ноября 1941 года стал первой идеологической победой над врагом. Он показал всему миру, что дух народа не сломить даже в тот момент, когда враг вплотную подобрался к столице. Прямо от стен Кремля солдаты отправлялись на фронт, чтобы отстоять Москву и защитить Родину.