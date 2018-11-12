Бензопила, монитор и хоккейная клюшка: что пассажиры забывают в московском метро

В октябре этого года пассажиры московского метро забыли более 800 вещей, среди которых карниз, монитор, бензопила и хоккейная клюшка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Почти 850 вещей забыли пассажиры в московском метро в октябре этого года — на 25% больше, чем в октябре прошлого года. Больше половины уже вернули владельцам. Среди необычных вещей — карниз, монитор, клюшка хоккеиста, бензопила, обои», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что пассажиры стали чаще оставлять в метро сезонные принадлежности, включая перчатки, шапки и зонты.

Найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов вещи, передаются на склад забытых вещей на станции «Котельники», где они хранятся в течение шести месяцев с даты регистрации заявления о находке.

Личные документы, такие как паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет, передаются в полицию.