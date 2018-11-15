Суд приговорил к 14 годам ревнивца из Подмосковья, отрубившего руки своей жене

Серпуховской суд Подмосковья в четверг приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук топором из-за ревности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы.

«Суд постановил: признать Грачева виновным по всем пунктам обвинения, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила решение судья Ирина Пантела.

Суд счел смягчающими обстоятельствами явку с повинной, признание вины, извинения, активную помощь следствию со стороны подсудимого. Однако суд не признал смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого детей.

Мужчина обвинялся в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения. Грачев частично признавал свою вину, но лишь в причинении вреда здоровью жене.

Маргарита Грачева присутствовала на судебном заседании лично. Ее сопровождали родственники и адвокаты, общаться с журналистами до начала судебного заседания девушка отказалась.

Трагедия произошла около года назад. Сначала, 11 ноября 2017 года, Дмитрий Грачев, «испытывая неприязненные отношения на почве ревности» к своей жене Маргарите Грачевой, силой увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил, выяснило следствие.

Испуганная девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на «отсутствие состава преступления». Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз, установило обвинение.

По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, Грачев заранее готовился к преступлению: в первых числах декабря купил в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке — жгуты разных размеров и бинт с йодом. В марте СК сообщил, что против участкового, не нашедшего состава преступления в действиях Грачева, возбудили уголовное дело о халатности.