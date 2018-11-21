ЧП в Шереметьево: депортированного из Испании гражданина Армении сбил самолет

Тело 25-летнего мужчины было обнаружено во вторник вечером на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Шереметьево. Погибшим оказался гражданин Армении, он был сбит пассажирским самолетом на ВПП.



Как стало известно, депортированный из Испании мужчина прибыл в Шереметьево, после чего должен был улететь в Ереван, но вместо посадки в перонный автобус, по данным СК РФ, направился в сторону ВПП, где его сбил Boeing-737. Возбуждено уголовное дело, кроме того, как сообщили в Росавиации, инцидент также расследует комиссия ведомства.



Как рассказал руководитель «Русского национального балета» Сергей Радченко, с ним одним рейсом из Мадрида летел депортированный гражданин Армении, который напал на него. По словам Радченко, молодой человек находился в возбужденном состоянии.



Погиб на ВПП



Об обнаружении человеческих останков на ВПП в Шереметьево стало известно во вторник вечером. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, «при движении воздушного судна (рейс Москва — Афины) по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета в 20.10 мск было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом».



Прибывшие на место службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, бригада центра медицины катастроф, бригада скорой помощи Шереметьево, служба авиационной безопасности, транспортная полиция обнаружили на месте ЧП человеческое тело, одежду и другие личные вещи. Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении.



Позже в авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили, что ее рейс сбил человека на ВПП в Шереметьево.



Депортирован из Испании, направлялся в Ереван



Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова, 25-летний мужчина прибыл в Шереметьево 20 ноября рейсом из Мадрида. После регистрации на рейс Москва — Ереван мужчина с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет.



«В последующем, при неустановленных в настоящее время следствием обстоятельствах, молодой человек при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта. После чего… в 20 часов 10 минут мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки «Альфа» аэропорта Шереметьево, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон по указанной полосе воздушным судном Boeing-737», — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Расследование находится на контроле руководителя следственного управления. Кроме того, Ространснадзор проведет внеплановую проверку службы авиационной безопасности Шереметьево. В Росавиации также сообщили, что комиссия расследует инцидент с гибелью человека на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту «Шереметьево», расследование займет 10 дней.



Испания не предупреждала о депортации



Как сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь миграционной службы страны Нелли Давтян, испанская сторона не предупреждала Ереван о депортации гражданина Армении, это не предусмотрено соглашением о реадмиссии.



«Соглашение о реадмиссии требует предварительного оповещения о депортации в случае возникновения затруднений, но если у гражданина нет проблем с документами, необходимости в таком оповещении нет», — сказала Давтян.



По ее словам, в подобных обстоятельствах, миграционная служба узнала бы о возвращении гражданина на родину только после его прибытия.



Депортирован добровольно



По данным источника в службе безопасности Шереметьево, депортированный из Испании гражданин Армении прилетел в московский аэропорт без конвоя, российские правоохранители также не привлекались к его сопровождению.



«Он был депортирован добровольно, то есть его посадили на самолет и все, никаких сопровождающих у него не было. Правоохранителей РФ также не привлекали для его дальнейшей депортации из Москвы в аэропорт Армении, не было никаких уведомлений, что он депортирован», — пояснил собеседник агентства.



Депортацией считается принудительный выезд иностранца в другое государство. Такой инструмент используют, когда человек утрачивает законное право на проживание в стране. Мигрантов заставляют добровольно или принудительно под конвоем покинуть пределы страны. Депортация не считается наказанием за преступление, это государственный метод воздействия на человека. Для депортации иностранца достаточно выполнения только одного условия: отсутствуют легальные основания для проживания в стране.



Драка с балетмейстером



Как утверждает руководитель «Русского национального балета» Сергей Радченко, депортированный гражданин Армении, которого накануне сбил самолет в аэропорту «Шереметьево», летел с ним одним рейсом из Мадрида, находился в возбужденном состоянии и напал на него.



«Я особенно не пострадал. Но произошел со мною неприятный случай в самолете. Я летел из Мадрида в Москву, сидел на девятом ряду, а передо мной сидел молодой парень, армянин, в очень возбужденном состоянии. Потом он на какое-то время отправился назад, и я услышал там какой-то скандал. Как оказалось, он ударил кого-то по лицу. Но потом стюардесса его успокоила и возвратила на место. Я заметил, что он как-то пристально смотрел на меня, и вдруг я почувствовал удар в челюсть. Я спросил: «За что?». Он сказал: «Приедем, увидишь». Я, конечно, ничего не понял», — рассказал Радченко РИА Новости.



По словам Радченко, затем его с помощью крупного и мощного мужчины успокоили, заблокировали, чтобы он не вышел, так он сидел два с половиной часа до посадки.



Балетмейстер сообщил, что, как оказалось, он депортированный и его проводили и отправили в ереванский самолет, откуда он сбежал.