«Победа» задерживает рейс в Германию, отказываясь вывозить гражданина Монголии без билета и визы

Вылет рейса авиакомпании «Победа» из Москвы в немецкий Лейпциг задерживается уже на час из-за требования погранслужбы аэропорта «Внуково» взять на борт гражданина Монголии, у которого нет ни билета, ни визы, сообщил РИА Новости источник в хендлинговой компании воздушной гавани.



«Прямо сейчас во «Внуково» задерживается рейс авиакомпании «Победа» в Лейпциг из-за действий пограничной службы «Внуково». Гражданин Монголии вылетел два дня назад в Стамбул, откуда был депортирован в Москву по непонятным причинам. В Москве он сидел два дня в чистой зоне, после чего сотрудники погранслужбы привели его в самолет «Победы», желая отправить в Лейпциг. Визы, билета, необходимых документов и оснований для этого нет. Просто привели какого-то человека», — сказал источник.



Он добавил, что «Победа» вылетать отказывается. «При этом погранслужба настаивает на перевозке, предлагая хоть сутки стоять в Москве, но непременно вывезти в Лейпциг человека», — отметил собеседник агентства.



В перевозчике подтвердили, что такой пассажир действительно есть. «На борт привели человека без визы и необходимых документов с требованием вывезти его в Лейпциг», — сказали РИА Новости в «Победе».