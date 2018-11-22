Умер глава глава ГРУ России Игорь Коробов

Начальник главного управления российского Главного управления Генерального штаба (ГРУ) Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни, сообщает Минобороны России.



«На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович», — говорится в сообщении.



В ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойного.



Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года после того, как скоропостижно скончался его предшественник Игорь Сергун.



Коробов родился 3 августа 1956 года в Вязьме в Смоленской области. Служить в вооруженных силах начал в 1973 году. С отличием окончил лётное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО имени Судеца и проходил военную службу в истребительном авиационном полку.



В 1985 году окончил Военную академию советской армии и проходил службу в организационных структурах ГРУ. Окончив Военную академию Генштаба, Коробов продолжил службу в органе внешней разведки военного ведомства. Он был отмечен государственными наградами и высшей степенью отличия — званием Героя России.