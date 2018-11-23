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7 машин столкнулись на трассе у границы Ингушетии и Северной Осетии: 2 человека погибли

РИА НОВОСТИ
НАЛЬЧИК
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Фото из архива

Два человека погибли, еще пятеро пострадали при столкновении семи автомобилей на трассе в районе административной границы Ингушетии и Северной Осетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

«В районе селения Кантышево на автодороге Владикавказ-Моздок произошло столкновение семи автомобилей. В результате, по предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро пострадали и доставлены в больницу», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что личности погибших и пострадавших уточняются.

«Выяснением причин ДТП занимаются правоохранительные органы Северной Осетии», — добавил собеседник агентства.

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