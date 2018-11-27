Путин выразил озабоченность в связи с введением военного положения в Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила пресс-служба президента РФ.



Согласно данным, телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.



«Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ», — говорится в сообщении.



Добавляется, что «выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения». Кроме того, акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски.



«Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании [в] Украине», — отмечается в сообщении.



Кроме того, Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Отмечено, что представители российской Пограничной службы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива.

В понедельник вечером Верховная рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны сроком на 30 дней после инцидента в Керченском проливе.

Ранее пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.