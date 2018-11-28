В Москве 12 ТЦ и вокзал эвакуированы из-за угрозы взрывов

Посетителей и персонал уже 12 крупных торговых центров и одного вокзала в Москве эвакуируют после анонимных звонков с угрозой «минирования», сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.



Ранее сообщалось о проведении эвакуации в семи ТЦ Москвы из-за анонимных звонков о «минировании».



«Эвакуация проводится из торговых центров «Город», «Горбушкин двор», Вива», «Атриум», «Звездочка», «Цветной», «Электроника на Пресне», «Звезда», «Капитолий», «Гагаринский», «Мегаполис» и «Хорошо», — сказал собеседник агентства.



Он добавил, что эвакуация также проводится на Киевском вокзале.

Все анонимные звонки о «минировании» крупных торговых центров в Москве, из-за которых уже эвакуированы около 4,5 тысяч человек, идут из-за границы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.



«Звонки анонимные из-за пределов РФ. Откуда именно идут звонки, выясняется», — сказал собеседник агентства.



По его данным, из торговых центров и Киевского вокзала (он также попал под волну звонков) эвакуировано порядка 4,5 тысяч человек.



Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.