Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита G-20

Президент России Владимир Путин на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине встретится с лидерами США, Франции, Германии, Японии, КНР, наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Саммит «двадцатки» пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря

«Целая цепочка двусторонних контактов. Это президент Франции Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин… встреча с федеральным канцлером ФРГ, причем с Меркель Путин проведет утренний завтрак 1 декабря. Затем встреча, о которой много говорилось — с президентом США Трампом, (затем) премьер-министр Японии Абэ… также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом», — сказал Ушаков.

Кроме того, Путин и президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в среду условились переговорить в Аргентине.



«Только что состоялся телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. И лидеры условились, что они каким-то образом переговорят и в Буэнос-Айресе», — сказал Ушаков.

По его словам, не исключены и другие контакты.

«Мы не исключаем, что по ходу саммита будут достигнуты договоренности о проведении еще каких-то дополнительных контактов, и, конечно, предусматриваются так называемые короткие неформальные встречи на ногах», — добавил Ушаков.

Он отметил, что такие встречи могут пройти на ужине лидеров стран «двадцатки» и приеме.