Россия разместит в Крыму еще один дивизион С-400 до конца года

Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в оккупированном Россией украинском Крыму до конца года, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Южного военного округа РФ Вадим Астафьев.



Зенитчики 4-й армии ВВС и ПВО начали готовить технику к маршу на станцию погрузки, откуда поездом ЗРС С-400 будет доставлена в пункт постоянной дислокации. Куда именно — не уточняется.



«В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ и заменит предыдущий ЗРК», — сказал Астафьев. Он уточнил, что это произойдет до конца текущего года в рамках перевооружения войск.



Ранее зенитно-ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» на полигоне в Астраханской области. Боевые расчеты С-400 соединения ПВО ЮВО выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели.



В ходе испытаний комплекса личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, где ЗРС тестировалась на виброустойчивость в движении по разным типам дорог, на различных скоростных режимах. При этом для боевых машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия.



Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов и обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению со своей знаменитой предшественницей — ЗРС С-300ПМ, которая, по оценке специалистов, значительно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.