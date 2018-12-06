КС Росии признал соглашение о границе Ингушетии и Чечни законным

Конституционный суд (КС) России в четверг признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, передает корреспондент РИА Новости.



«Соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон республики Ингушетия не противоречат Конституции РФ», — говорится в материалах пресс-службы КС РФ.



Запрос в КС России подал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. На слушаниях адвокаты Евкурова и его чеченского коллеги Рамзана Кадырова заявили, что их доверители считают договор соответствующим российскому основному закону. Их поддержали представители президента РФ и Совета Федерации.



Соглашение о границе, предусматривающее равноценный обмен территориями, Евкуров и Кадыров подписали 26 сентября. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили его, однако в Конституционном суде Ингушетии впоследствии решили, что договор может быть утвержден только по результатам референдума. После этого вопрос ушел на рассмотрение федерального Конституционного суда.