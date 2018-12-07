Сильный ветер вынес северокорейское судно на мель во Владивостоке

Рыболовецкое судно Северной Кореи, стоявшее на якоре в Амурском заливе в Приморье, из-за сильного северного ветра сдрейфовало на отмель у берега, сообщили ТАСС в пятницу в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток. Разлива топлива нет.

Акватория Приморья регулярно становится укрытием от опасной погоды для рыболовных судов и шхун из Северной Кореи. Чтобы переждать тайфуны, только в августе-сентябре к берегам Приморья подходило несколько сотен рыболовецких маломерных судов, большей частью под флагом Северной Кореи. Часть из них была вынесена волнами на берег опустевшими, часть терпящих бедствие рыбаков удалось спасти пограничникам или другим судам.





«За минувшие сутки в результате сильного северного ветра рыболовное судно КНДР UNPHA-1, стоявшее на якоре в Амурском заливе, сдрейфовало на береговую отмель. Пострадавших нет, загрязнения нет. Решается вопрос о снятии судна с мели», —сообщил представитель МСКЦ.

Сейчас в Амурском заливе ветер северо-западный около 4 м/с, на море умеренное волнение.

Специалисты планируют в субботу снимать с мели северокорейское судно, которое из-за сильного ветра выбросило в бухту во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока.

«Предварительно, планируется снимать судно с мели в субботу. Сейчас в бухте еще штормит», — сказал собеседник.



По его словам, проводить работы будут специалисты порта.