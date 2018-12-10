Ангарский маньяк-милиционер осужден еще за 59 убийств

Суд в Иркутске приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова в рамках нового уголовного дела к пожизненному сроку за 59 убийств местных жительниц, до этого он уже был осужден к пожизненному лишению свободы за 22 убийства, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Иркутского областного суда.



Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Ангарска Михаила Попкова. Бывший милиционер ранее был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он осужден в январе 2015 года на пожизненный срок.



После вынесения приговора Попков признался еще в 60 преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство. Расследование было продолжено в рамках нового уголовного дела, к рассмотрению которого суд приступил в декабре 2017 года.



«Назначить Михаилу Попкову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сказал судья Иркутского областного суда.



Попков на вопросы журналистов отвечать отказался.