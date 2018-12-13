Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку Братиславой российского дипломата. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Поскольку в соответствии с устоявшейся и общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры, на днях персона нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», — подчеркнула она.

«В отличие от наших коллег мы действуем по правилам и с соблюдением законов дипломатической этики: сначала уведомляем наших партнеров, а затем предаем гласности наши контакты и переданную информацию, а не наоборот», — отметила Захарова. «Сожалеем об этом недружественном шаге словацкой стороны, который противоречит традициям наших двусторонних отношений», — добавила дипломат.

О высылке российского дипломата сообщил 5 декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, российский дипломат был выслан 22 ноября «на основе информации, полученной от военной разведки», он был «объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО».