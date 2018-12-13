Google назвал самые популярные запросы россиян в 2018 году

Самыми популярными и быстрорастущими запросами россиян о событиях 2018 года стали «Чемпионат мира по футболу», «Олимпиада», «Кемерово», «Бой Хабиба и Макгрегора» и «Выборы президента России», следует из рейтингов интернет-поисковика Google.



Списки рейтингов составлены с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика в этом году по сравнению с прошлым годом.



«2018-ый год подходит к концу, и мы рады представить вам рейтинг самых быстрорастущих запросов 2018 года среди русскоязычных пользователей! В 2018-ом люди отращивали усы надежды ради сборной России по футболу, определяли будущее страны на выборах президента, напевали «Цвет настроения синий» и участвовали в SKIBIDI сhallenge», — указывается в сообщении компании.



Согласно данным Google, чаще всего в уходящем году россияне искали информацию о российском бойце смешанных единоборств Хабибе Нурмагомедове, супруге британского принца Гарри американской актрисе Меган Маркл, белорусской модели Насте Рыбке, директоре «Совхоза имени Ленина» Павле Грудинине и президенте Хорватии Колинде Грабар-Китарович. В рейтинге запросов по утратам оказались физик-теоретик Стивен Хокинг, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, рэпер XXXtentacion, народный артист СССР, возглавлявший Московский художественный театр имени Чехова Олег Табаков и американский писатель и создатель комиксов Стэн Ли.



В 2018 году россияне также пытались узнать через поисковик, как стать блогером, моделью, наблюдателем на выборах, программистом и космонавтом. В Google россияне также искали мемы по фразам: «Илон Маск», «Мышь крадется», «Момо», «За себя и за сашку» и «Сын маминой подруги».