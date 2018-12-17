Россия начала подготовку к строительству судостроительного завода в Сирии

Судостроительный завод будет построен в сирийском Тартусе, сейчас на месте работает группа специалистов. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов в интервью газете «Коммерсант», вышедшем в понедельник.

«У нас есть совместный проект по строительству судостроительной мастерской или судостроительного завода совместно с Минпромторгом непосредственно в Тартусе для возможности проведения ремонтов судов различного класса», — приводит издание слова Иванова.

Он также уточнил, что сейчас на месте будущего завода ведется проектирование, туда выехала рекогносцировочная группа. В планах министерства создание необходимой наземной инфраструктуры со станочным парком.

Иванов также рассказал, что на авиабазе Хмеймим в Сирии сейчас также ведется строительство.

«Это и склады, и арсеналы, укрытия для авиационной техники», — добавил он.

В Тартусе расположена единственная российская военно-морская база за пределами РФ. Это 720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России, который занимает северную часть сирийского порта Тартус.

18 января 2017 года в Дамаске было заключено соглашение между РФ и Сирией о расширении территории ПМТО ВМФ России в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты этой ближневосточной республики. По условиям договора, пункт материально-технического обеспечения передается РФ в безвозмездное пользование, получая полный иммунитет от гражданской и административной юрисдикции Сирии. Максимальное количество военных кораблей РФ, которым разрешено одновременное нахождение в пункте, — 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой.