Россия перебросит в Крым более 10 истребителей

Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 22 декабря совершат перелет с аэродрома «Крымск» в Краснодарском крае на аэродром «Бельбек» в Крыму после завершения его реконструкции, сообщается на сайте министерства обороны России.



«Двадцать второго декабря более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка четвертой армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома «Крымск» в Краснодарском крае на аэродром «Бельбек» в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что строительные работы на аэродроме начались весной 2018 года. Сообщается, что в настоящее время завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолётов и площадок спецназначения.



После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.

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