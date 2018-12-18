Российский теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании

Российское судно «Кузьма Минин» село на мель у берегов Великобритании близ графства Корнуолл. Об этом во вторник сообщило Агентство по морской и береговой охране Великобритании.

По данным агентства, судно застряло в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл на юго-западе Великобритании. Оказание помощи судну началось около 6.00 по местному времени. Агентство подтвердило инцидент.



«Буксир на подходе, спасательная шлюпка находится рядом. Команда береговой охраны оцепила судно», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Как сообщается, судно вышло из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее было арестовано из-за долгов судовладельца. На борту теплохода находятся 18 российских моряков.