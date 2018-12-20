Ностальгия: 66% россиян сожалеют о распаде СССР

Две трети россиян сожалеют о распаде СССР, следует из результатов социологического исследования «Левада-центра».

Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последние десять лет.

По данным социологов, сейчас об этом говорят 66 процентов респондентов, тогда как еще годом ранее эта доля составляла 58 процентов, на протяжении последнего десятилетия показатель не поднимался выше 61 процента.

Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 году — тогда сожаление из-за распада Советского Союза испытывали три четверти россиян (75 процентов).

Основными причинами такой ностальгии респонденты называют разрушение единой экономической системы (52 процента), потерю чувства принадлежности к великой державе (36 процентов) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31 процент).