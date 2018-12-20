Пусть потом не пищат: яркие ответы Путина на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина собрала рекордное количество журналистов — аккредитовалось более 1700 представителей СМИ. Рекордным по продолжительность общение не стало, оно длилось меньше четырех часов. Тем не менее, глава государства откровенно высказался по всем поднятым темам, самые яркие высказывания президента приводятся ниже.



Об экономике и Кудрине



«Рост экономики 1% в год за определенный период времени. Ну, во-первых, он был таким, когда Алексей Леонидович был вице-премьером российского правительства, поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят. Это первое. Второе — так считать механически нельзя», — сказал Путин, отвечая на реплику журналиста, что многие эксперты по экономике, в том числе и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, заявляют, что в реальности российская экономика вот уже десять лет растет в среднем на 1%.



Путин при этом добавил, что с большим уважением относится к Кудрину. «Это мой товарищ, и он хороший специалист. И я, как правило, прислушиваюсь к его рекомендациям», — сказал президент.



О выходе США из ДРСМД и ядерной угрозе



«Сейчас (США - ред.) делают еще один шаг — выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, мы обеспечиваем свою безопасность», — заявил Путин, говоря о развале системы контроля над вооружениями.



Президент также отмечал, что использование баллистических ракет в неядерном исполнении опасно, так как системы контроля не смогут определить, несет ли ракета ядерный заряд. «Из мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой — да хрен ее знает, она в ядерном или не в ядерном (исполнении — ред.). Поди там разберись. Это очень опасная вещь», — сказал Путин.



«Исхожу из того, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей», — сказал российский лидер, говоря об угрозе ядерной катастрофы.



О доверенных лицах и рэпе



На пресс-конференции журналисты отметили, что в последнее время молодежь столкнулась с действиями властей, которая «провоцирует какие-то немыслимые конфликты», например, с рэперами.



«У меня в числе моих доверенных лиц тоже рэперы были, в том числе и Тимати. Ну а как же? Вот он весь расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный», — сказал Путин.



О женитьбе



Путина спросили, когда он женится и на ком. В ответ президент уточнил, женат ли сам журналист. Тот ответил положительно.



«Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему», — отреагировал Путин. Журналисты в зале засмеялись.



«Как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать», — добавил президент.



О пресс-конференции



Желающих задать главе государства вопрос было очень много, в перерывах между ответами журналисты старались привлечь к себе внимание, многие кричали.



«Коллеги, уважаемые, послушайте, пожалуйста. Если мы хотим еще немного продолжить, то не должны превращать нашу пресс-конференцию в митинг. Несанкционированный», — сказал Путин.



О мировом господстве



«Что касается управления миром, мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве», — сказал Путин, имея в виду США.



О здоровье



«Не дождетесь», — пошутил Путин, отвечая на вопрос о своем здоровье. Он добавил, что занимается спортом, в межсезонье может заболеть гриппом, но «на сегодняшний день все в порядке».



О чиновниках



«Тезис «царь хороший, а бояре — воры и разбойники» — извечный русский, российский тезис. Вы знаете, что, если чего-то не получается, то все виноваты», — сказал Путин, отвечая на вопрос, не пора ли, наконец, обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей.



«Человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником. Возьми и ляпни что-нибудь. Это значит, что он просто не готов для такой работы», — сказал президент о недовольстве, которое выражают люди в отношении некоторых чиновников.



«Но среди них тоже очень много порядочных и удивительных людей. От этого никуда не деться. Невозможно все закрыть, а потом открыть коробочку и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Но мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить», — добавил он.



О Чечне



Чеченский журналист сообщил, что в республике строится Дворец дзюдо имени Владимира Путина, и пригласил российского лидера «заодно» с визитами в другие регионы заехать в Чечню.



«Заодно в Чечню нельзя приезжать, надо специально ехать. И я приеду обязательно», — сказал Путин.