Визит лидера ХАМАС в Москву запланирован на начало следующего года — Богданов

Россия пригласила лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию посетить Москву, его визит запланирован на начало следующего года, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.



«Мы его пригласили, и он принял приглашение с признательностью. Скорее всего, в начале следующего года», — сказал Богданов.



«Сейчас речь идёт о том, чтобы согласовать удобные даты для обеих сторон, сформировать делегацию», — добавил он.

«На наш взгляд, приоритет должен быть в установлении палестинского национального единства. Потому что без этого трудно рассчитывать на реализацию законных прав палестинцев и создания жизнеспособного палестинского государства. На наш взгляд очень важно, чтобы и ФАТХ, и ХАМАС, и другие палестинские организации встретились и договорились о восстановлении политического и географического единства», — сказал Богданов.



«Мы проводили уже не раз и готовы ещё раз их собрать в Москве — представителей или первых или вторых лиц, как им покажется удобным», — добавил Богданов.