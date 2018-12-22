Тела 8 человек найдены в шахте в Соликамске

Тела восьми человек обнаружены в шахте в Соликамске в Пермском крае, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Нашли тела восьми человек. Пожар еще тушат, есть отдельные очаги горения, их площадь — порядка 30 квадратных метров, к спуску готовится следующая группа (спасателей — ред.)», — говорится в сообщении.

Возгорание на строящемся стволе шахты ПАО «Уралкалий» возникло во время работ в субботу в 10.04 мск. Из района задымления на поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались под землей на глубине 364 метров. Связь с ними была потеряна. Горноспасатели пытались шесть раз добраться до места, где, вероятно, находились застрявшие в шахте людей. Однако, по словам руководителя спасательной операции Алексея Пестова, уже в процессе стало понятно, что спуск технически невозможен из-за деформации конструкций, продолжающегося горения и сильной задымленности.

