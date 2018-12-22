9 человек заблокированы в задымленной шахте в России

Связь с остающимися в задымленной шахте «Уралкалия» людьми до сих пор не установлена, рассказал РИА Новости начальник выполняющего работы на объекте предприятия «УС-30» Андрей Максимов.



В субботу в 10.04 мск на шахте ПАО «Уралкалий» произошло задымление. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек, в шахте по-прежнему остаются девять работников подрядной организации ФГУП «УС-30», которая работает на объекте с декабря 2017 года. По данным компании «Уралкалий», в задачи подрядчика входило проведение производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение их соответствия требованиям промышленной безопасности и охраны труда.



«Связь с людьми до сих пор не установлена», — сказал агентству Максимов.



По его мнению, у работников, которые остаются в шахте, «очень низкие шансы на спасение». При этом Максимов отметил, что все девять человек при отправке в шахту были полностью экипированы средствами защиты.



На месте ЧП продолжают работу горноспасатели «Уралкалия» и сотрудники МЧС, в полной боевой готовности находятся горноспасатели новосибирского отряда МЧС, прибыли бригада психологов в составе трех человек, бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой службы спасения, бригады скорой помощи.



Ранее представитель регионального правительства Дарья Левченко заявляла РИА Новости, что на месте ЧП развернут оперативный штаб, в работе которого участвует прибывший в Соликамск губернатор Пермского края Максим Решетников. По факту задымления на шахте «Уралкалия» региональный СК начал проверку.