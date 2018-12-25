Россия расширила санкции против Украины

Специальные меры правительства России в связи с недружественными действиями Украины расширены более чем на 200 лиц и организаций, сообщает пресс-служба кабмина.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Twitter сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Отмечалось, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.



«Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — говорится в сообщении.

Постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний Медведев подписал 1 ноября 2018 года. Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В кабмине РФ тогда отмечали, что введение российских контрмер «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений».

При этом правительство России заявляло о возможности отмены вводимых контрсанкций в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Кроме того, кабмин оставлял за собой и право на расширение этих ответных мер.