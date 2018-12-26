Минобороны России в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»

Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина провело в среду успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, сообщает пресс-служба Кремля.



«Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», — уточнили в Кремле.



«В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона», — сообщили в пресс-службе.



«Путин поблагодарил создателей «Авангарда», участников испытаний и Министерство обороны с отлично проведенной работой», — добавили в Кремле.

«Авангард» поступит на вооружение в Вооруженных сил РФ в 2019 году, это новый вид стратегических вооружений, заявил Путин на встрече с членами правительства.

«Со следующего года, в 2019 году на вооружение российской армии поступит новая межконтинентальная стратегическая система «Авангард», будет развернут первый полк в Ракетных войсках стратегического назначения», — сообщил глава государства.

Впервые о создании ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком Путин рассказал 1 марта в своем послании Федеральному собранию. Чуть позже во время «Прямой линии» 7 июня 2018 года глава государства сообщил, что система находится уже в промышленном производстве и планируется к поставкам в ВС РФ в 2019 году. Первоначально носителем стратегического гиперзвукового оружия будет ракета УР-100Н УТТХ, впоследствии — новейшая тяжелая ракета «Сармат».

Как сообщил 17 декабря в интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, первые ракетные комплексы «Авангард» с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области. На годовой коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что всего в 2019 году на боевое дежурство должны заступить 31 шахтная пусковая установка ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Министр не уточнял, какую долю из этого количества составят «Авангарды».

По данным открытых источников, боевой блок разработан «НПО машиностроения» (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Ракета УР-100Н УТТХ — глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году. В настоящее время на вооружении РВСН, по данным открытых источников, находится 30 таких ракет шахтного базирования. Стартовая масса — около 100 тонн, забрасываемая — около 4,5 тонн.