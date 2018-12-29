МЧС объявило о завершении спасательной операции в Хабаровском крае, где сошла лавина

Поисково-спасательная операция на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае завершена в связи с тем, что все попавшие под лавину люди найдены, сообщает региональный главк МЧС.



«По состоянию на 18.00 (11.00 мск) 29 декабря 2018 года поисково-спасательные работы в сходе снежных масс на открытой штольне золотодобывающего предприятия поселка Многовершинный завершены. Последний из 11 сотрудников предприятия был обнаружен живым. Поисково-спасательная операция длились более 10 часов», — говорится в сообщении.



Уточняется, что всего под снегом найдено и извлечено 10 человек, из которых один человек был обнаружен без признаков жизни, второй пострадавший от полученных травм скончался в больнице. Также в момент происшествия в бытовке штольни находился ещё один сотрудник предприятия. Вход в служебное помещение был раскопан и мужчина выбрался из снежного плена. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Отмечается, что в поисково-спасательной операции было задействовано 55 человек и шесть единиц техники от предприятия и местной пожарной части. Снег расчищали лопатами и бульдозером.



Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье «нарушение правил безопасности». В Николаевском районе объявлен режим ЧС.