4 человека погибли в результате крушения вертолета в Улан-Удэ

Вертолет разбился при заходе на посадку в Улан-Удэ, куда он вернулся после неудачи с посадкой в запланированном пункте назначения, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в районе Верхней Березовки потерпел крушение вертолет, погибли четыре человека. Возгорание на месте ЧП потушили. Возбуждено уголовное дело.

«Осуществляя полет по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) — Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в г. Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение», — говорится в сообщении.

Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего.

Прокуратурой установлен надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного Восточно-Сибирским СУСК на транспорте.