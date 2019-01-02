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Число погибших при взрыве в Магнитогорске превысило 20 человек

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СТАМБУЛ
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Фото: AP

Число погибших при взрыве бытового газа в городе Магнитогорск Челябинской области России достигло 21, среди которых два ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 22 человека.

Судьба более чем 20 жильцов дома, в том числе пятерых детей, пока остается неизвестной.

Всего в зоне обрушения жили 120 человек.

МЧС РФ уточняет, что на месте обрушения подъезда круглосуточно ведутся аварийно-спасательные работы.

Работы по разбору завалов и поиску людей ведутся в четыре смены — по два часа. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии.

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