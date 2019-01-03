Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 39 человек

Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

За время операции спасатели извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей.

Всего в зоне обрушения жили 120 человек.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии.

Работы по разбору завалов и поиску людей велись в четыре смены — по два часа. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами.