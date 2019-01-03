Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 37 человек

Число погибших при взрыве бытового газа в городе Магнитогорск Челябинской области России возросло до 37 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, поисково-спасательная операция в районе обрушения продолжается.

Судьба еще четырех жильцов дома пока остается неизвестной.

Всего в зоне обрушения жили 120 человек.

Работы по разбору завалов и поиску людей ведутся в четыре смены — по два часа. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии.