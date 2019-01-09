Россия сомневается в полном выходе США из Сирии — замглавы МИД РФ

Министерство иностранных дел России сомневается, что США полностью уйдут из Сирии в военном отношении. Об этом заявил в среду журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Ситуация с выводом американских войск из Сирии будет в ближайшем будущем испытывать на себе множественное влияние различных факторов, — отметил он. — Мы видим каким образом заявления о решении вывести войска интерпретируются в различных влиятельных структурах в США и какие сигналы от представителей самой администрации на эту тему поступают»

«Я лично считаю, что в Вашингтоне весьма сильны позиции сторонников сохранения противозаконного военного присутствия США в Сирии, — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС, верит ли РФ, что США уйдут из Сирии. — Как может быть отформатировано это присутствие, будет ли оно открытым, тайным, я не знаю. Но я не могу для себя представить в нынешней ситуации безудержной погони Вашингтона за доминированием в мире и стремлением присутствовать везде, решать вопросы только на своих условиях, что вдруг США физически, полностью и неоспоримо в военном отношении уйдут из Сирии».

«Хотелось бы верить, что я ошибаюсь», — добавил Рябков.

Замглавы МИД также сообщил, что Россия и США проведут в ближайшее время контакты по Сирии. Об этом заявил в среду журналистам министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Контакты по различным аспектам сирийской темы не прекращаются, не вижу в этом ничего экстраординарного, сенсационного или особого, — сказал он. — Эти контакты не всегда анонсируются. Контакты идут по разным вопросам, будут и по другим темам в ближайшее время».

«Сирия, конечно, очень важна сама по себе во всех ее аспектах: в аспекте беженцев, восстановления, от чего американская сторона настойчиво уходит, разумеется и в аспекте по военной линии, — отметил Рябков. — По проблематике деконфликтинга продолжаются контакты».

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ДАЕШ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились.